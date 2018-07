Arosa (SID) - Die deutschen Skicrosser haben zwei Wochen nach dem enttäuschenden Auftritt bei den Olympischen Spielen in Sotschi erneut nicht überzeugen können. Beim ersten nacholympischen Weltcup in Arosa/Schweiz erzielte einzig Heidi Zacher (Lenggries) als Sechste ein ordentliches Ergebnis. Bei den Männern war Daniel Bohnacker aus Gerhausen als Zwölfter der beste Deutsche.

In der Weltcup-Wertung hat Bohnacker als Sechster jetzt 91 Punkte Rückstand auf den Führenden, David Duncan aus Kanada. Zacher ist als beste Deutsche 14., in Führung liegt vor den letzten drei Rennen des Winters die Kanadierin Marielle Thompson. Nach den beiden Wettkämpfen im schwedischen Are am kommenden Wochenende findet am 23. März im französischen La Plagne das Weltcup-Finale statt.

In Arosa feierte der Schweizer Alex Fiva seinen siebten Weltcup-Sieg vor Tomas Kraus aus Tschechien und dem Norweger Didrik Bastian Juell. Die Frauen-Konkurrenz entschied Marte Höie Gjefsen vor der Schweizerin Fanny Smith und Ophelie David aus Frankreich für sich.