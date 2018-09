Trondheim (SID) - Skispringer Severin Freund hat nach seinen starken Leistungen in den vergangenen Wochen einen kleinen Rückschlag hinnehmen müssen. Der Mannschafts-Olympiasieger aus Rastbüchl belegte beim Weltcup in Trondheim nach Sprüngen auf 126 und 135,5 m mit 248,5 Punkten den siebten Platz, war damit aber beim Heimsieg des Norwegers Anders Bardal (269,3) erneut bester DSV-Adler.

In der Qualifikation am Donnerstag war der 25-Jährige mit 141,5 m noch Schanzenrekord gesprungen. Im Einzel-Weltcup war der dreimalige Saisonsieger zuletzt bei sechs Springen in Folge auf dem Podest gelandet.

Bei schwierigen äußeren Bedingungen mit Wind und Regen kam Marinus Kraus (Oberaudorf/231,4) auf den 24. Platz, Andreas Wank (Oberhof/230,0) landete auf Rang 26. Andreas Wellinger (Ruhpolding), Richard Freitag (Aue) und Michael Neumayer (Berchtesgaden) verpassten nach schwachen Sprüngen den zweiten Durchgang.

Seine Führung im Gesamtweltcup baute Kamil Stoch aus. Der polnische Doppel-Olympiasieger belegte mit 245,6 Zählern zwar nur den neunten Platz, profitierte aber von der schwachen Vorstellung seines Verfolgers Peter Prevc (Slowenien), der den zweiten Durchgang verpasste. Freund ist in der Gesamtwertung bei noch drei ausstehenden Springen weiterhin Dritter.

Bardal setzte sich bei seinem zweiten Saisonsieg mit Sprüngen auf 136,5 und 131 m vor dem Österreicher Andreas Kofler (264,9) und dem japanischen Routinier Noriaki Kasai (261,4) durch.