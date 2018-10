Shanghai (AFP) Die bislang größte Ausstellung mit Bildern des französischen Impressionisten Monet in China ist am Samstag in einem Einkaufszentrum von Shanghai eröffnet worden. Hunderte Menschen standen vor der K11 Art Mall Schlange, um die 40 Werke aus dem privaten Pariser Museum Marmottan Monet zu sehen, darunter auch Bilder aus Monets berühmter "Seerosen"-Serie. Die Ausstellung in dem Einkaufszentrum, das Designerboutiquen, Cafés und Ausstellungsräume umfasst, ist drei Monate lang geöffnet.

