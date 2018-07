Peking (AFP) Im Streit mit Japan um mehrere Inseln im Ostchinesischen Meer hat sich China erneut unnachgiebig gezeigt: China werde "jeden Zentimeter" seines Gebiets verteidigen, "Raum für Kompromiss" mit Japan in den Fragen von Geschichte und Territorium gebe es nicht, sagte der chinesische Außenminister Wang Yi am Samstag vor Reportern. Peking liegt seit Jahren im Streit mit Tokio um eine von Japan kontrollierte Inselgruppe, die in China Diaoyu und in Japan Senkaku genannt wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.