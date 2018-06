Ankara (AFP) Die mutmaßlichen Mörder dreier christlicher Missionare sind in der Türkei aufgrund eines neuen Gesetzes auf freien Fuß gesetzt worden. Die fünf Männer seien am Freitagabend aus dem Hochsicherheitsgefängnis von Malatya entlassen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Dogan am Samstag. Die Missionare, der Deutsche Tilmann Geske und zwei türkische Konvertiten, waren im April 2007 in Malatya brutal ermordet worden. Ihre fünf mutmaßlichen Mörder mussten nun freigelassen werden, weil das neue Gesetz die Dauer der Untersuchungshaft auf fünf Jahre begrenzt.

