Tiflis (AFP) Durch einen Lawinenabgang sind im Kaukasus-Gebirge im Norden Georgiens zwei deutsche und zwei französische Snowboarder ums Leben gekommen. Das teilte die georgische Polizei am Samstag mit. Die Snowboarder verunglückten demnach in der Nacht zum Freitag in der Swaneti-Region. Am Freitag war zunächst nur der Tod von zwei Mitgliedern der Gruppe bekannt geworden - zudem hatte es geheißen, es handle sich um Bergsteiger.

