London (dpa) - Auch dank eines Treffers des deutschen Fußball-Nationalspielers Mesut Özil ist der FC Arsenal ins Halbfinale des englischen FA-Cups eingezogen. Die Gunners besiegten im Viertelfinale den FC Everton 4:1 (1:1).

Özil traf bereits in der siebten Spielminute zum 1:0, in der 85. Minute bereitete der Spielmacher zudem den Treffer von Olivier Giroud zum Endstand vor. Die weiteren Tore der Londoner erzielten Mikel Arteta (67.) per Foulelfmeter und Giroud (83.). Romelu Lukaku (32.) hatte zwischenzeitlich für Everton ausgeglichen.

Die deutsche Fußball-Außenstelle auf der Insel kann damit weiter auf den ersten Titel seit dem FA-Cup-Triumph 2005 hoffen und steht zum zweiten Mal nach 2005 im Halbfinale. Özil hatte den Sieg mit seinem sechsten Saisontor eingeleitet. Zuletzt hatte er am 8. Dezember 2013 ebenfalls gegen Everton getroffen.

Am Sonntag stehen die Begegnungen Sheffield United gegen Charlton Athletic sowie Hull City gegen AFC Sunderland an. Zudem kommt es beim Duell zwischen Manchester City und Titelverteidiger Wigan Atheltic zur Wiederauflage des letztjährigen Finale. ManCity-Legende Uwe Rösler kehrt als Wigan-Coach an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück. Die Semifinals finden am 12. und 13. April statt.