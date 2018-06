Paris (SID) - Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain hat sich für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ZDF) gegen Bayer Leverkusen warmgeschossen. Der Tabellenführer der Ligue 1 feierte am 28. Spieltag einen souveränen 3:0 (2:0)-Erfolg beim SC Bastia und baute die Tabellenführung vorübergehend auf elf Punkte vor dem AS Monaco aus.

Der schwedische Nationalspieler Zlatan Ibrahimovic (7.) und Ezequiel Lavezzi (19. und 88.) erzielten die Tore für die Pariser, die das Hinspiel in der Königsklasse in Leverkusen bereits mit 4:0 gewonnen hatten.