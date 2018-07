Valladolid (SID) - Beim angestrebten Sprung an die Tabellenspitze ist der spanische Fußball-Meister FC Barcelona in der Primera Division auf Rang drei abgestürzt. Die Katalanen kassierten am Samstag ein überraschendes 0:1 (0:1) bei Abstiegskandidat Real Valladolid. Nutznießer der Barca-Pleite war Pokalsieger Atlético Madrid, der durch ein 2:0 (0:0) bei Celta Vigo mit einem Zähler Vorsprung auf den früheren Champions-League-Sieger zumindest für einen Tag an die Spitze kletterte. Atleticos punktgleicher Stadtrivale und Rekordmeister Real Madrid (beide 64) kann jedoch schon mit einem Remis am Sonntag gegen UD Levante die Tabellenführung zurückerobern.

in Valladolid sorgte das Tor von Fausto Rossi (16.) für die vierte Saisonniederlage sowie eine verpatzte Generalprobe von Barca vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) gegen Manchester City (Hinspiel 2:0).

Für Atlético traf der spanische Welt- und Europameister David Villa in der zweiten Halbzeit per Doppelpack (62./64.). Vigo bleibt mit 30 Punkten im Mittelfeld der Tabelle.