Nürnberg (dpa) - Werder Bremen hat einen großen Schritt auf dem Weg zum Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga gemacht. Die Hanseaten siegten am Abend beim 1. FC Nürnberg 2:0 und vergrößerten den Vorsprung zu den Abstiegsplätzen auf acht Zähler. Der Club befindet sich dagegen weiter in der Gefahrenzone, bis zum Drittletzten Hamburger SV sind es nur drei Punkte. Franco Di Santo in der 40. Minute und Philipp Bargfrede in der 68. erzielten die Werder-Tore.

