Bielefeld (dpa) - Trainer Norbert Meier hat Arminia Bielefeld in der 2. Fußball-Bundesliga zurück in die Erfolgsspur geführt. Die Ostwestfalen beendeten mit dem 1:0 gegen Erzgebirge Aue ihre Durststrecke von fünf Partien in Serie ohne Sieg und konnten vorerst die direkten Abstiegsplätze verlassen. Der 1. FC Union Berlin hat noch einen Punkt gerettet: Beim 1:1 gegen den FC Ingolstadt traf Kapitän Torsten Mattuschka in der Nachspielzeit per Foulelfmeter zum Ausgleich. Für die Bayern traf direkt zu Beginn Pascal Groß.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.