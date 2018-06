Neu Delhi (AFP) Ein Reifenbrand einer Flugzeugs des indischen Billigfliegers IndiGo ist am Samstag glimpflich ausgegangen. Nach der Landung der Maschine in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu schlugen Rauch und Flammen aus den Bremsen des hinteren Reifens, doch konnten alle 176 Passagiere sowie die sechsköpfige Besatzung über Notrutschen in Sicherheit gebracht werden, wie die Airline mitteilte. Alle Insassen seien wohlauf.

