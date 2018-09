Teheran (AFP) Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton ist am Samstag zu Gesprächen über das Atomprogramm des Landes in der iranischen Hauptstadt Teheran eingetroffen. Sie wurde von Vizeaußenminister Abbas Araktschi empfangen, wie iranische Medien berichteten. Ashton will in Teheran unter anderem mit Präsident Hassan Ruhani und Außenminister Mohammed Dschawad Sarif zusammenkommen. Die Treffen sollen am Sonntag stattfinden, bevor Ashton am Montag in die Stadt Isfahan weiterreist.

