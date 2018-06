Sopot (SID) - Die deutsche Meisterin Nadine Hildebrand (Sindelfingen) und Vizemeisterin Cindy Roleder (Leizig) sind bei der Hallen-WM der Leichtathleten im polnischen Sopot ins Finale über 60 m Hürden am Samstagabend (20.45 Uhr) eingezogen. Hildebrand wurde in ihrem Halbfinale in 7,96 Sekunden Dritte. Zuvor war Roleder in ebenfalls 7,96 Sekunden Vierte im ersten Halbfinal-Lauf geworden.

Schnellste der Halbfinals war Australiens Olympiasiegerin Sally Pearson in 7,81 Sekunden.