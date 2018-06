Sopot (SID) - Die Sprinterinnen Verena Sailer und Yasmin Kwadwo (beide Mannheim) haben bei der Hallen-WM der Leichtathleten im polnischen Sopot das Halbfinale über 60 m erreicht. Ex-Europameisterin Sailer gewann ihren Vorlauf in ausgezeichneten 7,13 Sekunden und lief bis auf eine Hundertstel an ihre eine Woche zuvor beim Hallen-ISTAF in Berlin erzielte Bestzeit heran. Kwadwo qualifizierte sich als Dritte ihres Vorlaufs (7,27).

Schnellste der Vorläufe war mit 7,09 Sekunden 100-m-Vizeweltmeisterin Murielle Ahoure (Elfenbeinküste) vor der Jamaikanerin Shelly-Ann Fraser-Pryce (7,12), dreifache Freiluft-Weltmeisterin von Moskau.

Deren Landsfrau Veronica Campbell-Brown, die der Internationale Sportgerichtshof CAS erst knapp zwei Wochen vor der WM vom Doping-Vorwurf freigesprochen hatte, zeigte es als Vorlauf-Dritte (7,22) eine schwache Leistung, ist aber dennoch im Halbfinale am Sonntag (15.15 Uhr) dabei. Das Finale ist für 18.05 angesetzt.