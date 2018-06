Sopot (SID) - Kugelstoßerin Christina Schwanitz (Erzgebirge) hat bei der Hallen-WM im polnischen Sopot die Silbermedaille gewonnen. Die 28-Jährige, die bereits bei der Freiluft-WM 2013 in Moskau Zweite geworden war, musste sich mit 19,94 m wie in der russischen Metropole nur Topfavoritin Valerie Adams aus Neuseeland geschlagen geben, die eine Jahresweltbestleistung von 20,67 m stieß. Bronze ging an die Chinesin Gong Liljiao (19,24). Schwanitz sorgte 24 Stunden nach David Storl, der ebenso Kugel-Silber geholt hatte, für die zweite Medaille des deutschen Teams bei den Titelkämpfen an der Ostsee.

"Die Medaille ist genial, ich freue mich riesig", sagte Schwanitz: " Es war einfacher Wettkampf, nachdem ich früh gemerkt habe, dass ich an Valerie nicht rankomme. So weit möchte ich auch mal stoßen, wenn ich groß bin."

Für die 1,93 m große und 110 kg schwere Adams war es nach 2008 und 2012 der dritte Hallen-Titel. Die zweimalige Olympiasiegerin hat zudem vier WM-Titel im Freien gewonnen.

Enttäuschend verlief der Wettkampf hingegen für Josephine Terlecki (Halle/Saale), die mit indiskutablen 17,11 m als 15. bereits in der Qualifikation ausschied.