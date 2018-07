Sopot (SID) - Deutschlands Kugelstoß-Star David Storl hat ein halbes Jahr nach seinem WM-Triumph von Moskau ein Versprechen eingelöst. Am Rande der Hallen-Weltmeisterschaften im polnischen Sopot lud Storl den Fotografen Kai Oliver Pfaffenbach auf ein Bier ein. Pfaffenbach hatte dem Chemnitzer im WM-Finale in der russischen Metropole per "Foto-Beweis" die Goldmedaille gerettet.

"Endlich war es soweit! Angestoßen auf 2013", postete Storl, der in Sopot am Freitagabend Zweiter geworden war, per neuerlichem Beweis-Bild auf seiner Facebook-Seite. Bei einem kühlen polnischen Hellen erinnerten sich Storl und Pfaffenbach noch einmal an die Ereignisse am 16. August 2013 im Moskauer Luschniki-Stadion.

Dort hatten die Kampfrichter nach Storls Gold-Stoß auf 21,73 m zunächst die rote Fahne geschwenkt. Storl konnte es nicht fassen, protestierte: "Dann hat mir ein Fotograf gesagt, dass er den Versuch fotografiert hat." Mit den Offiziellen schaute sich Storl die Bilder Pfaffenbachs an. "Dann war die Sache klar. Wahnsinn. Jetzt muss ich ihn wohl auf ein Bierchen einladen", hatte Storl nach seinem Sieg vor US-Stoßer Ryan Whiting gesagt.

Auch in Sopot war Pfaffenbach wieder im Einsatz. Diesmal konnte er aber nicht verhindern, dass sich Storl völlig regulär dem Rivalen Whiting geschlagen geben musste.