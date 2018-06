Berlin (dpa) - Schauspielerin Marianne Sägebrecht ist bei der Rückkehr in ihre bayerische Heimatregion zunächst auf Misstrauen gestoßen.

Die deutsche Filmgröße zeigt Verständnis für den anfänglichen Argwohn ihrer Nachbarn. "Man darf nicht vergessen, ich bin als Promi-Tussi zurückgekommen", sagte die 69-Jährige ("Out of Rosenheim"), die in der Nähe des Starnberger Sees aufwuchs, der "Berliner Zeitung". "Die dachten, ich halte mich für was Besonderes und verlange, dass jetzt früh der Hahn nicht mehr kräht oder so. Aber so bin ich nicht, ich lass' die Menschen in ihrem Terrain, ich horch zu."

Ins Gespräch gekommen sei sie mit den Nachbarn etwa beim gemeinsamen Heckenschneiden. "Ich liebe die Menschen. Ich möchte sie studieren und immer weiter lernen." Sägebrecht, die in der demnächst anlaufenden Verfilmung des Kinderbuch-Klassikers "Petterson und Findus" mitspielt, kehrte vor zehn Jahren in ihre Heimat zurück.