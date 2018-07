Beirut (AFP) Ein Kameramann eines libanesischen Fernsehsenders ist nach Angaben der Anstalt am Samstag in Syrien erschossen worden. Der 27-jährige Omar Abdelkader sei in der östlichen Stadt Deir Essor, wo er Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Rebellen gefilmt habe, getötet worden, teilte der Privatsender Al-Majadden mit. Die Anstalt unterstützt den syrischen Staatschef Baschar al-Assad.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.