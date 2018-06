Kuala Lumpur (dpa) - Die nationale malaysische Fluggesellschaft Malaysia Airlines gilt unter Flugexperten als zuverlässige Airline. Das von einem früheren amerikanischen Flugsicherheitsanalysten gegründete Portal AirSafe.com führt seit 1970 nur zwei Zwischenfälle mit Todesfällen auf.

1977 sei eine entführte Maschine in der Nähe von Johor an der Grenze zu SingapuR explodiert. Alle 100 Menschen an Bord seien ums Leben gekommen. 1995 sei eine Maschine bei der Landung in Tawau verunglückt. Sie sei über die Landebahn hinausgeschossen. 34 der 53 Menschen an Bord seien ums Leben gekommen.

Vorläufer der Malaysia Airlines gehen auf die britische Kolonialzeit zurück. 1937 fanden erste Flüge zwischen Penang und Singapur statt. Seit 1972 fliegt Malaysia Airlines in der jetzigen Form. Sie befördert nach eigenen Angaben täglich 37 000 Passagiere zu 80 Zielen im In- und Ausland. Im Jahr seien das mehr als 13 Millionen Passagiere. Die Flotte besteht nach diesen Angaben aus 88 Flugzeugen der Typen Boeing 747-400, Boeing 777-200, Airbus 330-300, Airbus 330-200, Boeing 737-800 und Boeing 737-400 sowie Airbus A380-800

Seit einem Jahr ist Malaysia Airlines Mitglied des Flugverbundes Oneworld Alliance, einem Konkurrenten der Star Alliance um Lufthansa.

Geschichte Malaysia Airlines

Flotte und Hintergrund

Zwischenfälle Malaysia Airlines