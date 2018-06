Kuala Lumpur (AFP) Ein Flugzeug der südostasiatischen Malaysia Airlines mit 239 Insassen ist verschollen. An Bord der kurz nach Mitternacht (00.41 Uhr Ortszeit, 19.41 Uhr MEZ) in Kuala Lumpur gestarteten Boeing 777-200 seien 227 Passagiere und zwölf Besatzungsmitglieder, teilte die Fluggesellschaft am Samstag mit. Das Flugzeug mit dem planmäßigen Ziel Peking verlor laut der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua über vietnamesischem Luftraum den Kontakt zur Flugkontrolle.

