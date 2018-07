Kuala Lumpur (AFP) Die malaysische Regierung hat nach eigenen Angaben weiterhin "keine Informationen", dass eine von den Radarschirmen verschwundene Maschine der Malaysia Airlines mit 239 Menschen an Bord abgestürzt ist. Verkehrsminister Hishammuddin Hussein sagte am Samstag in Kuala Lumpur, er könne Berichte über einen Absturz des Flugzeugs nicht bestätigen, bemühe sich aber um weitere Informationen aus Vietnam.

