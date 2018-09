Moskau (AFP) Wegen des Streits mit dem Westen über die Entwicklung in der Ukraine erwägt Russland, keine ausländischen Inspektionen seines Arsenals an strategischen Waffen mehr zuzulassen. Grund seien "unbegründete Drohungen der USA und der NATO gegen Russland" wegen Moskaus Ukraine-Politik, hieß es laut russischen Nachrichtenagenturen am Samstag aus Kreisen des Verteidigungsministeriums. Dies werde als "unfreundliche Geste" empfunden.

