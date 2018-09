Leipzig (dpa)- Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gibt sich im festgefahrenen Konflikt um einen Tarifvertrag für die rund 10 000 Beschäftigten bei Amazon Deutschland weiter kampfbereit. Momentan herrscht aber Stillstand. Der Fachbereichsleiter von Verdi in Sachsen, Jörg Lauenroth-Mago, sagte, es sei noch nicht klar, wann 2014 wieder gestreikt werde. Seit Sommer 2013 war am größten Amazon-Standort in Bad Hersfeld und in Leipzig an 23 Tagen gestreikt worden, um das Unternehmen zur Aufnahme von Tarifverhandlungen nach den Bedingungen des Versand- und Einzelhandels zu bewegen.

