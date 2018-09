Bangkok (AFP) Bei einem Schusswechsel mit Sicherheitskräften sind im Norden Thailands sechs mutmaßliche Drogenhändler erschossen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Vorabend in einer bergigen Region der nördlichen Provinz Chiang Rai nahe der Grenze zu Birma. Bei den Toten wurden demnach sieben Taschen mit der synthetischen Droge Methamphetamin gefunden. Über Tote oder Verletzte in den Reihen der Polizei wurde nichts bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.