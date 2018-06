Simferopol (AFP) Im Beisein der Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sind am Zugang zur ukrainischen Halbinsel Krim am Samstag Warnschüsse abgefeuert worden. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus den Reihen der OSZE-Mission. Nach Angaben der zivilen und militärischen Beobachter, die sich zur Berichterstattung über die aktuelle Lage auf die Krim begeben wollten, wurden "wahrscheinlich drei Schüsse" abgegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.