Washington (AFP) Wettschulden sind Ehrenschulden - das gilt auch für den vielleicht mächtigsten Mann der Welt: Nach seiner verlorenen Eishockey-Wette mit dem kanadischen Premier Stephen Harper will US-Präsident Barack Obama die versprochenen zwei Kästen Bier am Montag zustellen lassen. Das kündigte der Nationale Sicherheitsrat der Vereinigten Staaten auf Twitter an, nachdem bei den Olympischen Winterspielen sowohl das kanadische Frauen-Eishockeyteam als auch das Männer-Team über die USA triumphiert hatten.

