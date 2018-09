New York (AFP) Wer in Massachusetts unter fremde Röcke fotografiert, muss künftig mit bis zu zweieinhalb Jahren Haft und einem Bußgeld von 5000 Dollar (3600 Euro) rechnen. Mit seiner Unterschrift unter ein entsprechendes Gesetz schloss der Gouverneur des US-Bundesstaats, Deval Patrick, am Freitag eine Gesetzeslücke, die zwei Tage vorher zu einem Freispruch geführt hatte. Ein Richter hatte einen Mann freigelassen, der in einer U-Bahn heimlich Aufnahmen unter dem Rock einer Frau gemacht hatte, weil er keine rechtliche Handhabe gegen ihn sah.

