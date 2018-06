New York (AFP) Der US-Flugzeugbauer Boeing hat eine Untersuchung von etwa 40 Maschinen seines Langstreckenfliegers Dreamliner wegen Haarrissen in den Tragflächen bekanntgegeben. Bereits ausgelieferte Flugzeuge vom Typ 787 seien hingegen vermutlich nicht von dem Problem betroffen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Grundsätzlich stünden die für das laufende Jahr geplanten Auslieferungen nicht auf dem Spiel, allerdings könne es zu Verzögerungen kommen.

