Der Frühling hat am Samstag (8. März) Menschen in ganz Deutschland ins Freie gelockt. In Hamburg säumten Touristen und Einheimische die Cafés und Restaurants um Alster und Hafen. An Nord- und Ostsee waren die Strände gut besucht. In München verzeichneten die Biergärten Hochbetrieb. In Düsseldorf besetzten mit Sonnenbrillen gewappnete Ausflügler die Terrassen vieler Cafés - manche im T-Shirt.

Um Berlin genossen viele Spaziergänger die wärmende Sonne in den Parks von Potsdam-Sanssouci und Babelsberg. Das Berliner Strandbad am Weißen See hatte wie den ganzen Winter über geöffnet. Besucher saßen in der Sonne, ins kalte Wasser wagte sich aber niemand. Eisig blieb es einzig auf der Zugspitze: Auf dem fast 3000 Meter hohen Gipfel von Deutschlands höchstem Berg sollten die Temperaturen am Samstag laut Deutschem Wetterdienst nicht über -3 Grad steigen.

Das schöne Wetter hält sich erst einmal. Am Sonntag sollte in verschiedenen Regionen die 20-Grad-Marke geknackt werden. So sagten Meteorologen etwa für Teile Nordrhein-Westfalens, Bayerns und Baden-Württembergs Temperaturen um 20 Grad voraus.

Die derzeitigen Temperaturen liegen zwar über dem jahreszeitlichen Durchschnitt, sind aber keine Seltenheit. Auch im vergangenen Jahr brachte der Märzanfang Temperaturen stellenweise von rund 20 Grad, berichtete der Wetterdienst. In der kommenden Woche erwarten die Meteorologen etwas niedrigere Temperaturen von bis zu 18 Grad. Es bleibt aber weitgehend sonnig.

Das sonnige Frühlingswetter lässt die deutschen Spargelbauern auf einen frühen Erntestart hoffen. Bei andauernd gutem und sonnigem Wetter könnten um den 25. oder 26. März die ersten Stangen gestochen werden, sagte Ralf Große Dankbar, Spargelberater der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. 2013 kam die Spargelernte in dem Bundesland erst Anfang Mai richtig in Fahrt.

