Pokljuka (SID) - Biathletin Andrea Henkel (Großbreitenbach) hat beim Weltcup im slowenischen Pokljuka dank einer starken Aufholjagd im Verfolgungsrennen über 10 km den sechsten Rang belegt. Die 36-Jährige, die nur als 25. in die Loipe gegangen war, leistete sich bei 20 Schüssen nur einen Fehler - diesen allerdings ausgerechnet mit dem letzten Schuss.

Ihren ersten Saisonsieg feierte die Finnin Kaisa Mäkäräinen (zwei Schießfehler) vor der Norwegerin Tora Berger (2) und Dorothea Wierer (3) aus Italien.

"Es ist natürlich ärgerlich, wenn ausgerechnet der letzte Schuss daneben geht. Ich denke aber, dass es heute ganz okay war", sagte Henkel im ZDF.

Die weiteren Athletinnen des Deutschen Skiverbandes (DSV) enttäuschten hingegen abermals. Vanessa Hinz (Schliersee/2) lief auf den 35. Platz, Laura Dahlmeier (Partenkirchen/5) wurde 43. Franziska Preuß (Haag) hatte wegen eines zu großen Rückstandes auf einen Start verzichtet.

Am Sonntag beenden die Massenstarts (ab 11.15 Uhr) den drittletzten Weltcup des Olympia-Winters. In der kommenden Woche finden Rennen im finnischen Kontiolahti statt, ehe zum Abschluss der langen Saison der Weltcup am legendären Holmenkollen in Oslo auf dem Programm steht.