Oslo (SID) - Skispringerin Sara Takanashi hat ihren Triumphzug auch am Holmenkollen fortgesetzt. Die Japanerin feierte in Oslo im 16. Weltcup der Saison ihren 13. Sieg. In Abwesenheit von Olympiasiegerin Carina Vogt (Degenfeld), die wegen einer Entzündung im Knie erneut passen musste, war Anna Häfele (Willingen) als Elfte beste Deutsche.

Takanashi, bei Olympia in Sotschi nur enttäuschende Vierte, hatte nach Flügen auf 132,0 und 128,5 Meter mit 257,6 Punkten einen deutlichen Vorsprung auf die Slowenin Katja Pozun (218,5) und ihre Teamkollegin Yuki Ito (216,2). Katharina Althaus (Oberstdorf) und Ulrike Gräßler (Klingenthal) belegten die Plätze 15 und 19.