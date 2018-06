Oslo (SID) - Kombinierer Johannes Rydzek peilt in Oslo seinen dritten Weltcup-Sieg in Folge an. Der 22-Jährige aus Oberstdorf geht nach einem starken Sprung auf 127 Meter als Zweiter in den 10-Kilometer-Langlauf (15.45 Uhr). Nur zwölf Sekunden vor Rydzek, der zuletzt in Lahti und Trondheim gewann, startet der Franzose Francois Braud.

Olympiasieger Eric Frenzel (Oberwiesenthal), der bereits als Gewinner des Gesamtweltcups feststeht, hat nach einem Sprung auf 118,5 Meter auf Platz 20 bereits einen Rückstand von 54 Sekunden auf Braud. Noch vor ihm liegen Manuel Faißt (Baiersbronn/+32 Sekunden) und Fabian Rießle (Breitnau/+44) auf den Rängen 10 und 16.