Oslo (SID) - Kombinierer Johannes Rydzek hat beim Weltcup in Oslo seinen dritten Sieg in Folge gefeiert. Der 22-Jährige setzte sich am Holmenkollen vor Magnus Moan (Norwegen) und Francois Braud (Frankreich) durch. Durch den vierten Sieg seiner Karriere ist Rydzek nicht mehr vom zweiten Platz im Gesamtweltcup hinter Olympiasieger Eric Frenzel zu verdrängen. Zwei Deutsche auf den ersten beiden Plätzen hatte es am Saisonende erst einmal gegeben: 1985/1986 gewann der heutige Bundestrainer Hermann Weinbuch die Kristallkugel vor Thomas Müller.