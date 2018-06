Sotschi (SID) - Die Abfahrt der Herren bei den 11. Winter-Paralympics in Sotschi ist am Samstag von zahlreichen schlimmen Stürzen überschattet worden. Der beinamputierte Ski-Rennfahrer Tyler Walker aus den USA musste sogar mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, nachdem er auf der Strecke zu Fall gekommen war und sich mehrmals überschlagen hatte. Walker blieb zunächst regungslos liegen, ehe sich die Rettungskräfte um ihn kümmerten. Nach Angaben des US-Teams befindet er sich aber einem stabilen Zustand und ist bei Bewusstsein.

Von 22 gestarteten Athleten in der sitzenden Klasse erreichten nur zwölf das Ziel. Auch der deutsche Weltmeister Franz Hanfstingl (Bruckmühl) stürzte und musste seinen geplanten Start am Sonntag im Super-G absagen. Der 33-Jährige zog sich eine Rippenverletzung und eine Gehirnerschütterung zu. Das ergab eine Röntgenuntersuchung. Ob Hanfstingl in Sotschi überhaupt noch einmal an den Start gehen kann, soll von Tag zu Tag entschieden werden.

Gold ging an den Japaner Akira Kano, Silber gewann Josh Dueck aus Kanada vor Takeshi Suzuki (Japan). Georg Kreiter (Wolfsratshausen) musste sich mit Platz acht zufrieden geben, Thomas Nolte (Helmstedt) kam auf Rang elf.