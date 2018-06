Sotschi (SID) - Anna Schaffelhuber hat bei den 11. Winter-Paralympics in Sotschi für eine Überraschung gesorgt und sich Gold in der Abfahrt der sitzenden Klasse gesichert. "Das kann ich noch gar nicht realisieren, damit hätte ich nicht gerechnet", sagte die 21-Jährige, die nach der Biathletin Andrea Eskau das zweite Gold für die deutsche Mannschaft holte.

Schaffelhuber setzte sich knapp vor den beiden US-Amerikanerinnen Alana Nichols und Laurie Stephens durch. Anna-Lena Forster (Radolfzell) wurde Vierte. Für Schaffelhuber ist es nach Bronze im Super-G bei den Spielen 2010 die zweite Paralympics-Medaille.

"Jetzt habe ich mein großes Ziel gleich am Anfang geschafft. Jetzt ist erst einmal der Druck weg", sagte Schaffelhuber, deren Eltern und Bruder auf der Tribüne die Daumen gedrückt hatten. Die querschnittsgelähmte Jura-Studentin hat im Super-G, dem Slalom und Riesenslalom sowie in der Super-Kombination noch vier weitere Chancen auf Gold.

Einen missglückten Start in die Wettkämpfe erwischte Andrea Rothfuss, die am Freitagabend die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier in die Arena getragen hatte. Nach einem Fahrfehler schied die Vize-Weltmeisterin in der stehenden Klasse früh aus. "Da kann man nichts machen, das war mein eigenes Verschulden", sagte Rothfuss, der seit der Geburt die linke Hand fehlt: "Aber meine Disziplinen kommen noch."