Åre (SID) - Ski-Rennläuferin Maria Höfl-Riesch hat beim Weltcup-Slalom im schwedischen Åre Aussichten auf einen "Stockerl"-Platz. Die 29 Jahre alte Partenkirchnerin, die im letzten Rennen vor dem Weltcup-Finale ihre Führung in der Gesamtwertung zurückerobern will, liegt nach dem ersten Durchgang auf Rang sechs. Ihr Rückstand auf die führende Olympiasiegerin und Weltmeisterin Mikaela Shiffrin (USA) beträgt 1,23 Sekunden, auf das Podest fehlen ihr nur 0,43 Sekunden.

"Es war ganz okay, aber nicht ganz das, was ich mir vorgenommen habe. Ich bin ganz gut platziert und hoffe, dass es noch nach vorne geht", sagte Höfl-Riesch, die in der Gesamtwertung sieben Punkte hinter Anna Fenninger aus Österreich liegt.

Fast alle Läuferinnen litten auf der Piste "Olympia" unter den schwierigen Bedingungen mit böigen Winden, wechselnden Lichtverhältnissen und tiefen Spuren im Schnee. So auch Barbara Wirth aus Lenggries (+3,30), Christina Geiger (Oberstdorf/3,35), Lena Dürr (Germering/3,35) und Susanne Riesch (Partenkirchen/3,86), die allesamt nicht unter die besten 20 kamen.