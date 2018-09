Köln (SID) - Die Basketballer des FC Bayern München haben wieder in die Erfolgsspur gefunden. Drei Tage nach der herben 55:70-Niederlage in der Euroleague gegen Partizan Belgrad setzte sich der Bundesliga-Tabellenführer am 25. Spieltag souverän mit 72:60 (38:30) gegen TBB Trier durch. Meister Brose Baskets Bamberg, erster Verfolger, trifft am Sonntagabend (20.15 Uhr/Sport1) auf die Artland Dragons.

Derweil haben die Telekom Baskets Bonn ihre Erfolgsserie ausgebaut und den sechsten Rang gefestigt. Das 80:63 (32:35) gegen Schlusslicht Tigers Tübingen war bereits der vierte Sieg in Serie. Die Tigers kassierten ihre 20. Saisonpleite und haben bereits vier Zähler Rückstand auf den BBC Bayreuth, der ein überraschend deutliches 90:71 (51:28) gegen Phoenix Hagen feierte. Die Eisbären Bremerhaven rückten durch ein 89:78 (52:42) gegen den direkten Konkurrenten Braunschweig auf den elften Platz vor.

Vor 5582 Zuschauern in München bestimmten die Hausherren von Beginn an das Geschehen und führten zwischenzeitlich mit 17 Zählern. Insbesondere Nationalspieler Robin Benzing, Bryce Taylor (jeweils 16 Punkte) und Boris Savovic (14) überragten.

Bereits am Samstag hatte der einstige Serienmeister Alba Berlin ein 73:82 (36:48) gegen die Baskets Oldenburg kassiert und damit im Rennen um den zweiten Tabellenplatz einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Nach der dritten Niederlage in den vergangenen vier Partien muss Berlin sogar um den vierten Rang und damit um das Heimrecht in den Play-offs bangen.