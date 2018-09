Berlin (AFP) Die gefährliche Droge Crystal Meth wird von vielen Konsumenten auch bei der Arbeit genommen. Das zeigt eine vom Bundesgesundheitsministerium in Auftrag gegebene Studie, wie "Spiegel" und "Welt am Sonntag" berichteten. Die Hälfte der befragten Crystal-Konsumenten gaben demnach neben der "angenehmen Wirkung der Substanz" den Beruf als Motiv für ihren Drogenkonsum an. Ein Drittel nennt Schule und Studium als Grund.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.