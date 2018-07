Billund (AFP) Nach dem Überraschungserfolg von "The Lego Movie" in den USA hofft der gleichnamige dänische Spielzeughersteller auf positive Auswirkungen auf sein traditionelles Geschäft. Fünf Jahre lang tauchte ein Team von Warner Bros. in die Lego-Welt ab. Heraus kam ein Film über eine Revolte in der Lego-Welt gegen den Tyrannen Lord Business, die von einem Arbeiter als Held wider Willen angeführt wird. Der Film, der im April in die deutschen Kinos kommt, stehe der "Anschauung der Marke sehr nahe", sagte Lego-Chef Jörgen Vig Knudstorp der Nachrichtenagentur AFP.

