Hannover (AFP) Nach einem schwierigen Jahr 2013 will die deutsche IT- und Telekommunikationsbranche 2014 deutlich wachsen. Er rechne "mit einem ordentlichen Plus von 1,7 Prozent auf 153,4 Milliarden Euro Umsatz", sagte der Präsident des Branchenverbands Bitkom, Dieter Kempf, am Sonntag beim Auftakt zur Computermesse Cebit in Hannover. Allerdings gebe es große Unterschiede innerhalb des Wirtschaftszweiges. Der Umsatz mit Telekommunikationsdiensten werde wie in den Vorjahren weiter schrumpfen. Deutlich zulegen werde hingegen der Umsatz mit Software und Smartphones - letztere seien weiterhin "der große Renner".

