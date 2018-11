Hamburg (AFP) Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) hat den Ukraine-Kurs der EU kritisiert. "Ich frage mich, ob es richtig war, ein kulturell gespaltenes Land wie die Ukraine vor so eine Alternative zu stellen: Assoziierung mit der EU oder Zollabkommen mit Russland", sagte Schröder bei einer Veranstaltung der Wochenzeitung "Die Zeit" am Sonntag in Hamburg. Die EU hätte Kiew "beide Richtungen" aufzeigen müssen. Stattdessen habe die EU den "Anfangsfehler" begangen, der zum Konflikt zwischen Russland und der Ukraine führte.

