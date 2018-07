San Salvador (AFP) In einer Stichwahl haben die Menschen in El Salvador am Sonntag über ihren neuen Präsidenten abgestimmt. Favorit des Urnengangs war der derzeitige Vizepräsident Salvador Sanchez Cerén, der die erste Runde Anfang Februar mit 49 Prozent der Stimmen klar gewonnen hatte. Der Politiker der regierenden Linkspartei Befreiungsfront Farabundo Martí (FMLN) ist ein ehemaliger Kommandeur der einstigen Guerillaorganisation.

