Nizza (AFP) In Südfrankreich sind am Samstag 600 Kilogramm Elfenbein aus historischen Beständen versteigert worden. Das Auktionshaus Cannes Encheres gab den Erlös mit 520.000 Euro an. Unter anderem gingen die Stoßzähne eines Elefanten, der 1966 in Kenia erlegt worden war, für 125.000 Euro an einen Bieter aus Katar. Insgesamt wurden 47 Stoßzähne versteigert.

