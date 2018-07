München (dpa) - Bayern-Präsident Uli Hoeneß muss sich von morgen an wegen Steuerhinterziehung vor dem Landgericht München II verantworten. Mit Konten in der Schweiz soll der 62-Jährige Steuern in Millionenhöhe hinterzogen haben. Kernfrage des Verfahrens ist, ob die Richter der Wirtschaftskammer seine Selbstanzeige von Anfang 2013 ganz oder teilweise anerkennen. Es droht unter Umständen eine Gefängnisstrafe. Vier Verhandlungstage sind angesetzt, am Donnerstag soll das Urteil fallen.

