Madrid (SID) - Der 6:1-Sieg des spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid bei Schalke 04 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League hat das Interesse am Rückspiel erlahmen lassen. Für das Duell am 18. März (Dienstag, 20.45 Uhr/Sky) waren am Sonntagabend noch rund 12.500 Karten zwischen 50 und 350 Euro im freien Verkauf zu haben - sollte es dabei bleiben, wäre etwa jeder sechste Platz im Estadio Bernabéu unbesetzt.

Fünf Tage nach dem Rückspiel gegen Schalke empfängt Real den FC Barcelona zum Clásico in der Primera División.