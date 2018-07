Wien (SID) - Red Bull Salzburg wandelt auf dem Weg zur österreichischen Fußball-Meisterschaft auf den Spuren des deutschen Champions Bayern München. Durch ihren zehnten Sieg in Folge mit 3:1 beim SV Ried stellte die Mannschaft des deutschen Trainers Roger Schmidt am 26. Spieltag einen Liga-Rekord auf, nachdem Salzburg in der vorherigen Runde die 16 Jahre alte Bestmarke von Sturm Graz eingestellt hatte.

Nach dem Erfolg in Ried kann Schmidts Team schon am nächsten Spieltag und damit so früh wie kein Klub vorher in der Alpenrepublik den Titelgewinn perfekt machen. Derzeit steht der entsprechende Rekord von Graz aus dem Jahr 1998 bei 29 Spieltagen.

Darüber hinaus hat Salzburg in den verbleibenden zehn Durchgängen bis Saisonschluss gute Aussichten auf zwei weitere Bestmarken. Bei momentan 88 Treffern fehlen dem Tabellenführer zu Rapid Wiens 28 Jahre altem Rekord von 101 Saisontoren nur noch 13 Treffer, und Austria Wiens erst ein Jahr alter Punkterekord von 82 Zählern ist für Salzburg bei bislang 61 Punkten ebenfalls in Reichweite.