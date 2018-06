Köln (SID) - Handball-Rekordmeister THW Kiel hat seine Spitzenposition in der Bundesliga mit einem deutlichen Auswärtssieg untermauert. Die Norddeutschen setzten sich am 25. Spieltag mit 32:22 (13:8) bei GWD Minden durch und liegen weiter drei Punkte vor den Rhein-Neckar Löwen, die bereits am Samstag mit dem 31:27 gegen die Füchse Berlin ihren elften Sieg in Folge gefeiert hatten. Für Kiel war Marko Vujin achtmal erfolgreich.

Hinter dem Spitzenduo bleiben die norddeutschen Rivalen HSV Hamburg und SG Flensburg-Handewitt gleichauf mit einem Zähler Rückstand auf die Löwen. Allerdings musste Champions-League-Gewinner Hamburg hart kämpfen, um mit dem 34:32 (14:16) bei Frisch Auf Göppingen zwei Punkte einzufahren. Joan Canellas erzielte neun Treffer für den HSV, Momir Rnic elf für Göppingen.

Flensburg feierte im Duell der ehemaligen Meister einen 39:26 (18:13)-Kantersieg gegen den TBV Lemgo. Anders Eggert und Lasse Svan Hansen erzielten jeweils neun Treffer für Flensburg, Nationalspieler Holger Glandorf steuerte acht Tore bei. Für Lemgo traf Arnoldus Haenen achtmal.