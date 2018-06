Hilla (AFP) Inmitten einer Schlange wartender Autos vor einem Kontrollposten im Irak hat ein Selbstmordattentäter einen Kleinbus in die Luft gesprengt und fast 40 Menschen mit in den Tod gerissen. Unter den Todesopfern bei dem Anschlag am Sonntag in Hilla waren nach Angaben der Behörden auch mehrere Polizisten und Kinder sowie zwei Angestellte des Staatsfernsehens. Knapp 170 Menschen wurden verletzt.

