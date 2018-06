Teheran (AFP) Bei ihrem Besuch in Teheran hat die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton vor einem Scheitern der Verhandlungen über das iranische Atomprogramm gewarnt. Es werde "schwierig und herausfordernd", nach dem vorläufigen Abkommen vom November zu einer abschließende Einigung zwischen der internationalen Gemeinschaft und Teheran zu gelangen, sagte Ashton am Sonntag an der Seite des iranischen Außenministers Mohammed Dschawad Sarif. Es gebe "keine Garantie, dass wir erfolgreich sein werden". Weiter rief Ashton alle Beteiligten zu gemeinsamen Anstrengungen auf.

